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İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum! Hasar tespit çalışmaları başladı

#Hortum#Çeşme#Hasar Tespit

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 20 evin çatısının kullanılamaz hale gelmesine neden olan hortum sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk incelemelerde, çatılardan kopan kiremit parçalarının, konutların dış cephesine saplandığı belirlendi.

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Çeşme'ye bağlı Ovacık Mahallesi'nde, dün saat 09.30 sıralarında meydana gelen hortum nedeniyle bahçe çitleri yıkıldı, 20 evin çatısı hasar gördü. Mahallenin sahil kesimindeki Sağlıkçılar, İştur 90, Ovakent ve Yuvamkent sitelerinde de hortum nedeniyle hasar meydana geldi. 

İzmirin Çeşme ilçesinde hortum Hasar tespit çalışmaları başladı


Çeşme'ye hasar tespiti için gelen Sigortacılık, Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) görevlileri, çalışmalara başladı. Hortum sonrası hasar tespitinde bulunan Niyazi Mert Selçuk, "Bölgede yaşayanların açtığı hasar tespit dosyaları için bölgeye intikal ettik. Meydana gelen fırtınayla birlikte çatı örtüsü ve kaplamaların etrafa yayıldığını, uçan kiremit parçalarının dış cephelere saplandığını tespit ettik. Sadece çatı hasarı değil, hortumun etkisiyle dış cephelerde de hasar oluşmuş. Vatandaşların büyük çoğunluğu şu anda şehir dışında olduğu için evlerin içindeki hasarı göremiyoruz. Yazlık konutlar olmasından dolayı vatandaşlar burada yoklar. Bu yüzden tekrar hasar tespit çalışması yapılacak. Yağışla birlikte konutların da su almasından dolayı hasarlı olma ihtimali yüksek" diye konuştu.

İzmirin Çeşme ilçesinde hortum Hasar tespit çalışmaları başladı

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#Hortum#Çeşme#Hasar Tespit

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