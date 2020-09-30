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Hande NAYMAN- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 11:39 | 

İzmir'in Çernobil'i için için yanıyor, tehlike saçmaya devam ediyor

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki, halk arasında 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasında inceleme yapan bilirkişi, raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, gün içinde kendiliğinden alev alan toprak objektiflere yansıdı. Mahalle sakinleri ise "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.

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