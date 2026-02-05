İzmir’in Buca Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı kararı

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.