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İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını

#İzmir#Bornava#Orman

İZMİR'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Hızlı müdahaleyle alevlerin önü kesilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

İzmirin Bornova ilçesinde orman yangını
KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan arazöz 3 dakika içinde yaptı. Bergama yangınından dönen bir helikopterin de bölgeye giderek 9 dakika içinde alevlere müdahale ettiği belirtildi. Hızlı müdahaleyle alevlerin önü kesilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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#İzmir#Bornava#Orman

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