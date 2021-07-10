Ä°zmir'in AliaÄŸa ilçesinde makilik yangÄ±nÄ±!
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde, makilik alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin havadan ve karadan mÃ¼dahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
AliaÄŸa ilÃ§esi Kyme Antik Kenti yakÄ±nlarÄ±ndakiÂ makilik alanda, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.Â Alevleri gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â 2 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri ve 6 arazÃ¶z ileÂ sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan mÃ¼dahalesiyleÂ yangÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 1 saatte kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Â
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