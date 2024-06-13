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İzmir'in 42 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

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#İzmir#Sıcak#Haziran
İzmirin 42 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 17:59

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, İzmir'de 41.4 dereceye çıkarak, 42 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaştı.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir genelinde bugün sıcaklık 41.4 dereceye ulaşarak 28 Haziran 1982'de ölçülen 41.3 derecelik rekoru geride bıraktı. Böylelikle 42 yıl sonra İzmir'de en sıcak haziran günü yaşandı. Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde süren sıcaklık sebebiyle açık alanlarda ve meydanlarda tenhalık yaşandığı görüldü.

 

SICAKLIK DÜŞECEK

Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığında düşüşün beklenildiği aktarıldı. Yarın gündüz havanın 38, gece 26 derece civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü ise hava sıcaklığı gündüz 34, gece 23 derecelerde seyredecek.

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#İzmir#Sıcak#Haziran

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