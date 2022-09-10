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İzmir’in 100. yıl coşkusu

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#İzmir#Solotürk#Zafer Yürüyüşü
İzmir’in 100. yıl coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 07:00

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dün gün boyu büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Kutlamalar sabah saatlerinde 350 metrelik dev Türk bayrağının eşlik ettiği Zafer Yürüyüşü’yle başladı. Öğle saatlerinden itibaren dolmaya başlayan Gündoğdu Meydanı’nda SoloTürk gösteri uçuşu yaptı, jandarma helikopterleri havada zeybek oynadı.

YÜZ BİNLER MEYDANA AKTI

Akşam ise Gündoğdu Meydanı’na kurulan sahne önünde yüzbinlerce kişi bir araya geldi. Tiyatro gösterileriyle İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı yeniden canlandırıldı, duygusal anlar yaşandı. Gecenin son etkinliği ise Tarkan’ın konseri oldu. Megastarın
şarkılarına yüzbinler eşlik etti. Kutlamalara CHP Lideri Kılıçdaroğlu da ailesiyle katıldı. Kılıçdaroğlu, ailesiyle çekilen fotoğrafı, “Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik” notuyla paylaştı.

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#İzmir#Solotürk#Zafer Yürüyüşü

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