İzmir’in 100. yıl coşkusu

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Kutlamalar sabah saatlerinde 350 metrelik dev Türk bayrağının eşlik ettiği Zafer Yürüyüşü’yle başladı. Öğle saatlerinden itibaren dolmaya başlayan Gündoğdu Meydanı’nda SoloTürk gösteri uçuşu yaptı, jandarma helikopterleri havada zeybek oynadı.

YÜZ BİNLER MEYDANA AKTI

Akşam ise Gündoğdu Meydanı’na kurulan sahne önünde yüzbinlerce kişi bir araya geldi. Tiyatro gösterileriyle İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı yeniden canlandırıldı, duygusal anlar yaşandı. Gecenin son etkinliği ise Tarkan’ın konseri oldu. Megastarın

şarkılarına yüzbinler eşlik etti. Kutlamalara CHP Lideri Kılıçdaroğlu da ailesiyle katıldı. Kılıçdaroğlu, ailesiyle çekilen fotoğrafı, “Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik” notuyla paylaştı.