Son dakika! Şiddetli deprem İzmir’i vurdu 15 kenti salladı

İstanbul’un korkuyla beklediği deprem, dün İzmir’i vurdu. Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14.51’de, Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de çok şiddetli hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar panik içerisinde ev ve işyerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi´nde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

TSUNAMİ OLDU

Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, korkunç görüntüler ortaya çıktı. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. Uzakdoğu’daki tsunami görüntülerini andıran görüntüler ortaya çıktı.

İzmir’in tarihindeki en büyük depremde saat 03.00 itibarıyla 1’i boğularak olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı.





İKİ BÖLGEYİ SALLADI

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. Depremin ardından saat 03.00’e kadar 25’i 4 büyüklüğünün üzerinde 277 artçı sarsıntı kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 6.9, AFAD’ın 6.6 büyüklüğünde açıkladığı deprem, ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi’ne göre ise 7.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

‘HASARLI BİNALARA GİRMEYİN’ UYARISI

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi’nin yıkıldığı deprem sonrası AFAD, bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir’in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi” denildi. Ayrıca, gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.