İzmir'i sağanak vurdu! Caddeler göle döndü

İzmir genelinde aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, özellikle merkez ilçelerde etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin birçok bölgesinde altyapı yetersiz kalırken, rögarlardan taşan sular caddeleri kapladı. Ana arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların su birikintilerini geçmekte zorlandığı görüldü.



Yağış, çarşı merkezleri ve kapalı pazar yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. İzmir'in simgelerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda rögarların taşması sonucu iş yerlerini su bastı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar, yükselen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışın etkisi kent genelinde devam ediyor.Yağışın etkisiyle göle dönen sokaklarda vatandaşların yaşadığı zor anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sularla kaplı yolda ilerlemeye çalışan bir vatandaşın, suyun bulanıklığı nedeniyle fark edemediği bir çukura adım atarak düştüğü ve suyun içinde kaldığı anlar yer aldı.