İzmir'i kuvvetli yağış vurdu… Bir kişi feci şekilde can verdi, yolları su bastı

Haberin Devamı

İzmir’in Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

ASIRLIK ÇINAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

İzmir'de sağanak yağmur ve rüzgar olumsuzluk yaratıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Hisarönü caminin önünde yer alan meydandaki asırlık çınar ağacı kökünden devrildi. Yüzlerce insanın uğrak yerlerinden birinde gerçekleşen olayda yaralanan olmadı.

KORDONU SU BASTI

İzmir'de bugün başlayan sağanak, kentin işlek yerlerinden biri olan Kordon boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nde su birikintisi oluştu.

Özellikle Alsancak Vapur İskelesi'nin yakınındaki bölümlerde araçlar yolda geçerken güçlük yaşadı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Aralıklarla etkisini hissettiren sağanak saat 17.30 itibariyle durdu. Yağmurun durmasıyla birlikte yolda biriken sularda çekildi.

YAĞIŞ ALARMI SÜRÜYOR

İzmir’de son günlerde etkisini artırarak devam eden sağanak yağışlar nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde sarı kod yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer istasyonlarından alınan verilere göre, son 6 saatlik süreçte en yoğun yağış Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde ölçüldü. Urla Orman Sahası’nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar’da 44,4 kilogram, Karaburun’da 38,5 kilogram, Çeşme’de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası’nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür’de 29,4 kilogram, Narlıdere’de 28,5 kilogram, Dikili’de 26,9 kilogram, Güzelbahçe’de 26,8 kilogram yağış kaydedilirken, Urla merkezde 35,6 kilogram yağış ölçüldü.

Haberin Devamı

Yağışların ilerleyen saatlerde merkez ilçelerde de etkisini artırması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. Kent genelinde olası olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa, 1365 personel ile uzman ekipler görev yapıyor.

YAĞIŞLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, yarın da yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Haberin Devamı

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yağışın etkili olduğu saatlerde dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riskine karşı gerekli önlemleri almalarını istedi. Yaşanabilecek olumsuzlukların 153 ve 185 çağrı merkezlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

BODRUM’DA SAĞANAK SEBEBİYLE YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yol trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında kaldı. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık- Bitez kavşağı arasında yol, sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. 2 araç yolda mahsur kaldı, 1 otomobil ise sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri tarafından bölgede aralıksız olarak çalışmalar devam ederken, derelerin debisi yükseldi.

Haberin Devamı