İzmir’i sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; İzmir’de önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sırasında son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45.2 kilogram yağış düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile çalışmalarını sürdürürken, gelen ihbarlara müdahale edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan şiddetli yağış, sel ve fırtına hazır müdahale planını devreye aldı. Yağıştan etkilenen bölgelerde biriken su ve atıklar temizlenirken, taşkın riski bulunan alanlarda da kontroller yapıldı.

20 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çağrı Merkezi’ne toplam 963 ihbar ulaştı. İhbarların 320’si konut, 78’i işyeri, 5’i kamu binası ve 11’i araç su baskını olarak kayıtlara geçti. İtfaiye ekipleri, su baskınları nedeniyle mahsur kalan 20 kişiyi bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgelere tahliye etti.

Gece yıldırım düşmesi sonucu Halkapınar Pompa İstasyonu’nda altyapı arızası oluştu. İZSU ekipleri, duruma müdahale etti. Yoğun mesai sonucu arıza giderilip, kent geneline tekrar kesintisiz içme suyu sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 4 ekip, 21 personel ve çok sayıda araçla sahada çalışma yürüttü. Buca, Menderes ve Gaziemir’de yağış nedeniyle bozulan yollar onarıldı. Konak’ta çöken taş istinat duvarına müdahale edildi. Karabağlar’da dere hattı üzerindeki 3 metrelik yolun kilit parke döşeli bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı, göçük oluşan alanlarda set çekilerek müdahale gerçekleştirildi. Narlıdere Narbel’de yaşanan toprak kaymasına da müdahale edilerek, gerekli güvenlik önlemleri alındı.

İzmir Valisi Süleyman Elban da Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hortumun hasar verdiği işletmeleri inceledi. İşletme sahipleriyle görüşen Elban, geçmiş olsun dileğinde bulundu. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada Bakanımızın talimatlarıyla biz de buraya intikal ettik ve yakından gerekli koordinasyonuna desteğini sağladık. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum ki çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok" dedi.