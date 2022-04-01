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Ä°zmir'i fÄ±rtÄ±na vurdu! Deniz seferleri iptal oldu, aÄŸaçlar devrildi

#Ä°zmir#FÄ±rtÄ±na#Hava Durumu
Ä°zmiri fÄ±rtÄ±na vurdu Deniz seferleri iptal oldu, aÄŸaÃ§lar devrildi

Ä°zmir'de etkili olan kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na hayatÄ± olumsuz etkiliyor. Deniz seferleri iptal edilirken, bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±ndaki gaz betonlar park halindeki aracÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan kent genelinde fÄ±rtÄ±na etkisini gÃ¶sterdi. FÄ±rtÄ±na nedeniyle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±na ara verilirken, KarabaÄŸlar ilÃ§esinde bir aÄŸaÃ§ park halindeki aracÄ±n Ã¼zerine devrildi. Konak'ta bulunan St. John Anglikan Kilisesi'nin bahÃ§esinde bulunan iki aÄŸaÃ§ da fÄ±rtÄ±na nedeniyle yÄ±kÄ±ldÄ±.

Konak ilÃ§esi, Ä°smet Kaptan Mahallesi, 1375 Sokakâ€™taki bir otelin Ã§atÄ±sÄ±nda bulunan gaz betonlar, park halindeki otomobilin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Otomobilde hasar oluÅŸtu. Olaya tanÄ±k olan HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "YukarÄ±daki betonlar sallanÄ±p dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–nce birkaÃ§ parÃ§a dÃ¼ÅŸtÃ¼ ardÄ±ndan herkes kaÃ§maya baÅŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir panik oluÅŸtu" dedi.

Ä°zmiri fÄ±rtÄ±na vurdu Deniz seferleri iptal oldu, aÄŸaÃ§lar devrildi

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3 NÄ°SANâ€™A KADAR DEVAM EDECEK

Ã–te yandan Meteoroloji 2'nci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°zmir il genelinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden devam eden rÃ¼zgarÄ±n 3 Nisan gecesine kadar kuvvetli rÃ¼zgar (40-60 km/s) ve zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (60-90 km/s) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸi belirtildi.

Kuvvetli rÃ¼zgarla birlikte ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ devrilmesi, soba ve doÄŸal gaz kaynaklÄ± zehirlenmeler, toz savrulmasÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.Â 

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Ä°zmiri fÄ±rtÄ±na vurdu Deniz seferleri iptal oldu, aÄŸaÃ§lar devrildi

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