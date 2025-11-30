İzmir’i, Antalya’yı, Balıkesir’i, Çanakkale’yi sağanak vurdu

Haberin Devamı

İzmir’de önceki gece başlayan sağanak yağış, bazı ilçelerde su taşkınlarına yol açtı. Karaburun ve Badembükü’nde zemini yumuşayan asfalt yollarda çukurlar oluştu. İlçeye bağlı Küçükbahçe’de bir kahvehane tamamen suyla doldu. Foça ve Çeşme’de bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Foça Yenibağarası Mahallesi’ndeki Nadire Sanlı Suni Çim Sahası da suyla doldu. Dün oynanması planlanan amatör lig maçları iptal edildi. Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanlarında su seviyesi yükseldi, deniz kahverengiye döndü.

MİNARE DEVRİLDİ

İzmir’de sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da hayatı olumsuz etkiledi. Menderes ilçesi Efemçukuru Mahallesi’nde Efemçukuru Camisi’nin minaresi devrildi. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı, çatılar uçtu. Elektrik kabloları da hasar gördü.





POŞETTEN YAĞMURLUK

Antalya’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Birikintiler kaldırım seviyesini buldu, araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar poşetlerle kendilerine yağmurluk yaptı. Yetkililer, kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu gibi risklere karşı uyarılarda bulundu. Kaş ilçesinde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için paspaslarla önlem aldı.

DERELER TAŞTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde de sağanak yağış iki gün aralıksız sürdü. Kazdağları’ndan gelen derelerde taşkınlar meydana gelirken, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle alt geçitlerde mahsur kalan araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı. Şehir merkezinde birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Burhaniye’de yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı.





Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Sağanak nedeniyle Tuzla Çayı taştı. Bölgedeki bazı binaları su basarken, tarım arazileri de su altında kaldı. Kırklareli ve Tekirdağ’da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.