Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmirgaz Çalışma Saatleri 2023 – İzmir Gaz Saat kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İzmirGaz Hafta Sonu Açık Mı?

Güncelleme Tarihi:

#İzmirgaz Çalışma Saatleri#İzmirgaz Hafta İçi Dışında Çalışma Saatleri
İzmirgaz Çalışma Saatleri 2023 – İzmir Gaz Saat kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor İzmirGaz Hafta Sonu Açık Mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 12:10

İzmirGaz çalışma saatleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Bir takım işlemler yapmak için İzmirGaz şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar İzmirGaz saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki İzmirGaz saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı? İzmirGaz öğle molası saatleri nedir? Bayramlarda da çalışıyor mu? İşte İzmirgaz çalışma saatleri 2023...

Haberin Devamı

İzmirGaz, İzmir şehrinde mahalli gaz boru şebekesiyle nakli ve doğalgaz dağıtımı hizmetlerini vermeye yetkilendirilmiş tek kuruluştur. İzmir ülkenin en kalabalık olan illerinden bir tanesidir.  

İzmirGaz'ın oldukça fazla abonesi bulunur. Bu aboneler, İzmirGaz abone merkezlerinin saat kaçta açıldığını, saat kaçta kapandığını, mesai saatlerini, çalışma günlerini merak etmektedirler. Bunlar hakkında bilgi vermek, aboneler için yararlı olacaktır.

İzmirGaz Çalışma Saatleri 2023 - İzmirGaz Saat Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor?

İzmirGaz şubelerinin genel şekilde; sabah saati 08.30'da açıldığını ve akşam saati 18.30'da kapattığını söylemek mümkündür.

İzmirGaz Öğle Molası Saatleri

Şubeler bunun dışında 12.30 ile 13.30 saatleri içerisinde öğle tatili yani öğle arası vermektedir. Bu yüzden de bu saatler arasında şubeler kapalıdır.

Haberin Devamı

İzmirGaz Hafta Sonu Açık Mı?

İzmirGaz şubelerinin ve veznelerinin hafta içi hizmet vermesi dışında Cumartesi günleri de hizmet vermektedir. Yani hafta sonu günlerinde yalnızca Cumartesi çalışır. Pazar günleri bütün şubeler kapalı vaziyettedir. Ayrıca yoğunluğu göre mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İzmirGaz Bayramlarda Açık Mı?

İzmirGaz şube ve vezneleri; Şeker Bayramı yani Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramların olduğu günlerde ve bunların dışında 19 Mayıs, 1 Mayıs, 1 Ocak, 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Faturaları ödeme, abonelik açtırma, dilek, tavsiye, şikayet, fatura sorgulama işlemleri gibi her türlü işlemleri halletmek isteyen kişiler bu saatler içerisinde müracaatlarını yapabilirler. Hafta içi her gün verilen saatlerde kurumun işleyiş gösterdiğini söylemek kesindir.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmirgaz Çalışma Saatleri#İzmirgaz Hafta İçi Dışında Çalışma Saatleri

BAKMADAN GEÇME!

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme
Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol