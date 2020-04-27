İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi

Yurt dışında 59 ülkede bulunan onbinlerce Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kaps amında, Katar’da bulunan 292 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 292 kişiyi tayışan uçak, saat 22.00’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülüp, sağlık kontrolleri yapılan yolculardan 1'inin ateşi yüksek çıktı. Bu yolcu sağlık ekibimnin kontrolünde ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen diğver vatandaşlar ise polis eskortluğunda 14 gün karantinada kalacakları Manisa'daka KYK yurduna götürüldü.