İzmir'e araç girişine kısıtlama! Kısıtlama ne zaman bitecek?

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı. İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

Söz konusu kısıtlamanın ne kadar süre devam edeceği henüz belli değil. Bu kapsamda Valilik ya da diğer resmi kurum ve kişilerden açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.