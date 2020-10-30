İzmir'e araç girişine kısıtlama! Kısıtlama ne zaman bitecek?
Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. Bu gelişmenin ardından İzmir'de işleri olan vatandaşlar, İzmir'de araç girişinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, İzmir'e araç giriş kısıtlması ne zaman kalkacak?
İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı. İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.
Söz konusu kısıtlamanın ne kadar süre devam edeceği henüz belli değil. Bu kapsamda Valilik ya da diğer resmi kurum ve kişilerden açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
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