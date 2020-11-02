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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 21:00 | Son Güncelleme:

İzmir'den son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalan ikizlerden acı haber geldi

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Son dakika haberi... İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

İzmirden son dakika haberi: Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalan ikizlerden acı haber geldi

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