İzmir'den sevindiren haberler! 15 saat sonra sağ çıktılar
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarılmasının ardından 15. saat içinde 53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından sağ olarak kurtuldu.
Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlarımızı yeşerten haberler peş peşe gelmeye başladı. 62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra enkaz altından çıkarken, 53 yaşındaki Fadime Tolu 15 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle