İzmir'den dönen 25 kişilik AFAD ekibi koronavirüs karantinasında

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Erzurum'dan AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri, TSK'ya ait kargo uçağıyla bölgeye gitti. Bayraklı ilçesindeki Doğan Apartmanı'nda enkazdan arama kurtarma çalışmasında bulunan 25 kişilik AFAD ekibi, görevlerini tamamlayarak Erzurum'a döndü.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri görülen 6 AFAD ekibine yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine 2 kişi hastanede, 4 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Ekibin geri kalanlarının test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen tedbir için evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.

HASTA YATAĞINDAN UYARDI

Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi'nde tedavi gören AFAD görevlisi Ali İhsan Karacan, sosyal medya hesabından, ''Gençlik bunun şakası yok. O kadar önleme rağmen küçük bir dikkatsizlik affetmiyor. Siz siz olun önemseyin Covid'i" mesajını paylaştı.