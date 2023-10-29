İzmir’den destek istedi

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İl Başkanlığı önünde partililere hitap eden vekurultaya değinen Özel, özetle şöyle dedi: “Türkiye’de seçilen 1200 delegenin vicdanlarının, akıllarının gereğini yapacaklarına inanarak, sizlerden önyargılardan arınmak ve zincirlerden kurtulmak için kuvvetli destek istiyorum. Haftaya bugün bu saatlerde Ankara’da olacaksınız. Ankara’ya gelmeden önce aklına, vicdanına, kalbine güvendiğiniz herkesle konuşun. Herkese sorun. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında nasıl bir parti istiyorlar. Bu parti 100’üncü yılda muhalefet kalmasın ve ayağa kalksın diye gereğini yapın. Partinin önünü açın. Değişim ekibi içindeki genç ve yeni yüzleri, dünyayı görecek, arı gibi çalışacak. 1970’lerde büyük değişimi yapmış olan Bülent Ecevit ve kadrosunun başardığı gibi partimizi başarıdan başarıya taşıyacak. Partinin başının üstündeki yüzde 25’lik cam tavana hapsolmayıp, onu tuzla buz edecek. Partinin büyümesi, gelişmesi ve doğru anlatılmasını sağlayıp 6 oka sonuna kadar bağlı, bunları aşındırmadan geliştiren cesur ve azimli kadrolarla yürüyeceğiz.”