İzmir'den bayram ziyaretine gitti, koronavirüs çıkınca 59 kişi karantinaya alındı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E., Kurban Bayramı nedeniyle, 20 gün önce memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'ne geldi.

Bayramı ailesinin yanında geçiren İ.H.E., rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan İ.H.E., hastanede tedavi altına alındı. Filyasyon ekibi yaptığı çalışma sonunda, İ.H.E.'nin bayram boyunca 9 evde yaşayan 59 kişi ile bayramlaştığını saptadı. Bunun üzerine 59 kişi, 9 ayrı evde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina uygulanan evlerin çevresine jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.