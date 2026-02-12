×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'den acı haber! Göçmen botu battı: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Foça#Göçmen Faciası
İzmirden acı haber Göçmen botu battı: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 12:53

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise kurtarıldı. Kayıp 4 kişi için Foça ile Karaburun arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Foça ilçesi açıklarında, saat 05.30 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 33 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen için ise Foça ile karşı yakasındaki Karaburun ilçeleri arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Gözden KaçmasınKayseride feci kaza Öğrenci servisi, TIRa arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralıKayseri'de feci kaza! Öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Foça#Göçmen Faciası

BAKMADAN GEÇME!