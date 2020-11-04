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Haber Giriş: 04.11.2020 - 01:14 | Son Güncelleme:

İzmir'den acı haber; anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı

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İzmir'den acı haber; anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'deki son enkaz olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda, saat 22.20'de 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cansız bedenler, Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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