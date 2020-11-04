DHA
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İzmir'den acı haber; anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'deki son enkaz olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda, saat 22.20'de 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cansız bedenler, Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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