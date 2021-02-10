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Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY / İZMİR,(DHA) -
Haber Giriş: 10.02.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

İzmir'den acı haber! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

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İzmir'den acı haber! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düşen Okay Coşar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Okay Coşar, oturduğu 13 katlı apartmanın 7'inci katındaki dairesinin balkonuna çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düşen Coşar, toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Coşar'ı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Coşar'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Coşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Coşar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastaneden alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmirden acı haber 7nci kattan düşerek hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, polis de Coşar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Coşar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmirden acı haber 7nci kattan düşerek hayatını kaybetti

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