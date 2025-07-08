×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'deki 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni detaylar: Sosyal alanları kaldırıp villa yaptılar iddiası

Güncelleme Tarihi:

#İzmir'de Yolsuzluk#Gaziemir#Gazi City Projesi
İzmirdeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Sosyal alanları kaldırıp villa yaptılar iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 13:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik 60 kişinin tutuklandığı ‘yolsuzluk’ soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gaziemir ilçesindeki konut projesinde mağdurların bilgisi dışında sosyal alanlar iptal edilip 11 villanın yapılacağı tespit edildi.

Haberin Devamı

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Kırcı'nın da aralarında bulunduğu 60 kişinin tutuklandığı 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Soruşturmada, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yapılması planlanan 'Gazi City' projesinde 146 vatandaşın mağdur olduğu belirtildi. Dönemin kooperatif başkanı Serdar Deniz'in, üyelere yaptığı lansman ve proje tanıtım toplantısı sonrasında, 'Aylık Faaliyet' adı altında Ü.E. ve E.P.K. ile bir araya gelerek toplantı düzenlediği ifade edildi.

Toplantıda; kooperatif projesine ortak olmak istedikleri 11 kişinin başvurusu kabul edildi.

İzmirdeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Sosyal alanları kaldırıp villa yaptılar iddiası
HAVUZ VE SOSYAL ALANLAR YERİNE EV FİYATINA VİLLA

Haberin Devamı

Başvuruları kabul edilen üyeler için ev fiyatına toplam 11 villa yapılması için söz konusu projede değişikliğe gidildiği belirtildi.

Kooperatif yönetiminin 2024 yılında değişmesi ile birlikte yeni kooperatif yönetimine giren kişiler, projenin maliyetinin 3 yılda yüzde 9,7 yükselmesi üzerine proje ile ilgili dosyaları incelemeye başladı.

İncelemede, projedeki havuz ve sosyal alanların kaldırılarak 11 villa yapılması planlandığı ve villa sahiplerinin eski kooperatif başkanı Serdar Deniz ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yakınları olduğu tespit edildi.

İzmirdeki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Sosyal alanları kaldırıp villa yaptılar iddiası

Villa yapılması planlanan bu isimlerden E.Ö.'nün Serdar Deniz'in eniştesi, D.A.'nın Şenol Aslanoğlu'nun eşi, M.P.'nn Mahir Polat'ın eşi, H.T. ile G.T.'nin Serdar Deniz'in anne ve babası, S.Ö.'nün Serdar Deniz'in kız kardeşi, T.Ö.'nün D.A.’nın kardeşi olduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasınİmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi... Duruşma 11 Eylüldeİmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi... Duruşma 11 Eylül'deHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir'de Yolsuzluk#Gaziemir#Gazi City Projesi

BAKMADAN GEÇME!