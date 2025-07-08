İzmir'deki 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni detaylar: Sosyal alanları kaldırıp villa yaptılar iddiası

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Kırcı'nın da aralarında bulunduğu 60 kişinin tutuklandığı 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Soruşturmada, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yapılması planlanan 'Gazi City' projesinde 146 vatandaşın mağdur olduğu belirtildi. Dönemin kooperatif başkanı Serdar Deniz'in, üyelere yaptığı lansman ve proje tanıtım toplantısı sonrasında, 'Aylık Faaliyet' adı altında Ü.E. ve E.P.K. ile bir araya gelerek toplantı düzenlediği ifade edildi.

Toplantıda; kooperatif projesine ortak olmak istedikleri 11 kişinin başvurusu kabul edildi.

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Başvuruları kabul edilen üyeler için ev fiyatına toplam 11 villa yapılması için söz konusu projede değişikliğe gidildiği belirtildi.

Kooperatif yönetiminin 2024 yılında değişmesi ile birlikte yeni kooperatif yönetimine giren kişiler, projenin maliyetinin 3 yılda yüzde 9,7 yükselmesi üzerine proje ile ilgili dosyaları incelemeye başladı.

İncelemede, projedeki havuz ve sosyal alanların kaldırılarak 11 villa yapılması planlandığı ve villa sahiplerinin eski kooperatif başkanı Serdar Deniz ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yakınları olduğu tespit edildi.



Villa yapılması planlanan bu isimlerden E.Ö.'nün Serdar Deniz'in eniştesi, D.A.'nın Şenol Aslanoğlu'nun eşi, M.P.'nn Mahir Polat'ın eşi, H.T. ile G.T.'nin Serdar Deniz'in anne ve babası, S.Ö.'nün Serdar Deniz'in kız kardeşi, T.Ö.'nün D.A.’nın kardeşi olduğu öğrenildi.