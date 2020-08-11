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AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

İzmir'deki yangınla ilgili bir şüpheli yakalandı

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İzmir'deki yangınla ilgili bir şüpheli yakalandı
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İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Yangının çıktığı alanda yakalanan kişinin ifadesinde "sigara izmaritini ormana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Görece Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde gözetleme kulesinden yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye giden orman muhafaza memurları, ormanlık alanda S.T'yi yakaladı.

Şüphelinin ilk ifadesinde "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda dün çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

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