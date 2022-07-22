İzmir’deki vahşete 3 kez müebbet istendi

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Kılıç sokak ortasında, soğukkanlı bir şekilde önce Yahya Köşek ile Meryem Köşek’i, ardından kızları Funda Köşek Güçlü’yü tabancayla öldürdü. Olay anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından videoyla kaydedildi.



‘SEN DE ÖL’ DEMİŞ



Olaydan sonra tutuklanan Ali İhsan Kılıç, savcılık ifadesinde Köşek Ailesi’nin abisinin kapı komşusu olduğunu, aralarındaki husumetin bahçe sınırı nedeniyle 15-20 yıl önce başladığını söyledi. Kılıç, olaydan 5 gün önce çocuk parkında bulunan bir sokak köpeğinin torununa saldırmak için hamle yaptığını, uzaklaştırmak amacıyla köpeğe taş attığını, Meryem Köşek’in olay yerine gelerek, “Neden köpeğe taş atıyorsun?” diyerek kendisine küfür ve hakaret ettiğini, cinayetle sonuçlanan tartışmanın böyle başladığını iddia etti. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 sayfalık bir iddianame düzenlendi.

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İddianamede görgü tanıkları Kılıç’ın önce Yahya Köşek’i ardından Meryem Köşek’i vurduğunu, anne ve babasına hem tampon uygulayan hem de kendini siper eden Funda Köşek Güçlü’ye, “Sen de öl” diyerek arkadan ateş ettiğini söyledi. Ali İhsan Kılıç’ın abisi Mehmet Kılıç’tan temin ettiği silahla cinayetleri soğukkanlı bir şekilde işlediği bilgisine yer verdiği iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında kasten öldürme suçundan, Mehmet Kılıç hakkında ise kasten insan öldürme suçuna iştirakten 3’er kez müebbet hapis cezası istendi.