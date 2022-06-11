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İzmir'deki vahşet! Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş

#İzmir#Bayraklı#Cinayet

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K.’nin (62), komşusu Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü’yü (37) sokak köpeklerini besledikleri için çıkan tartışmada öldürdüğü ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan K. ile Yahya Köşek 5 gün önce kavga etti. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili yine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Köşek çifti ile kızları çağırılan ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

İzmirdeki vahşet Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş
Funda Güçlü - Meryem Köşek - Yahya Köşek

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ÖNCEDEN DE TARTIŞMIŞLAR

Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, Yahya Köşek ve ailesinin sokak köpeklerine yemek verdiği, Ali İhsan K’nin de duruma tepki gösterince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

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Öte yandan aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Ali İhsan K.’nin elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği görüldü.

Nevşehirli olan iki ailenin, daha önce de birkaç kez aynı nedenle tartışma yaşadıkları ve bu nedenle evlerinin arasına branda çektikleri ifade edildi.

Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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#İzmir#Bayraklı#Cinayet

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