İzmir'deki ulaşım sorunu, Kasapoğlu'nun devreye girmesiyle çözüldü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İzmir’de yaşayan engelliler için önemli hizmetler sunan Konak’taki Engelsiz Yaşam Köyü’nün yaşaması için iktidar ve yerel yönetim iş birliğiyle önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura’nın yönettiği Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) tarafından kurulan köyde yaşanan ulaşım krizi için Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu devreye girdi. Kasapoğlu’nun görüştüğü Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ulaşım sorunun çözülmesinin yanı sıra köyü belediye olarak kendilerinin devralmasını istedi. Vakfın da bunu kabul etmesiyle köyün önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı altında tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Bu gelişme engelliler ve aileleri arasında sevinç yarattı.

Haberin Devamı

KASAPOĞLU: BAŞKAN TUGAY’IN TALEBİYLE SÜREÇ BAŞLADI

Konuyla ilgili gazeteci Erhan Gülenç’e açıklamalar yapan Kasapoğlu, “Haziran ayında köye gelen öğrencilerin ulaşım servis hizmetini sağlayan Büyükşehir ve Konak Belediyesi’nin öğrencileri taşıyan servis hizmetini sonlandırmak istediği bize bildirildi. Biz de görüştüğümüz Sayın Özfatura’ya ‘100 tane engelli öğrenciyi taşımak, İzmir için sorumluluktur, böyle bir durum kabul edilemez’ dedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bey’i aradım. Kendisi ‘Orayı Büyükşehir Belediyesi olarak biz devralalım’ dedi. Taşıması ve diğer hizmetleriyle kendilerinin bu işi üstlenebileceğini ifade etti” dedi.

EĞİTİM TEKRAR BAŞLIYOR

Bunun üzerine devir sürecinin hemen başlatıldığını ifade eden Kasapoğlu, şu bilgileri verdi: “Şimdi bu 100 kişi önümüzdeki günlerde, orada tekrar eğitim almaya başlayacaklar. Vakıf da başka çerçevede hizmetlerine devam edecek ama işler Büyükşehir Belediyesi'nin, çatısı altında yürüyecek. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem vakıf bu noktada iş birliği yaptılar. Burada 100 öğrenci ve ailelerinin huzuru, mutluluğu bizim için çok ama çok kıymetli. İnanıyorum ki bu süreç, daha fazla kesintiye uğramadan tamamlanacak.”.

Haberin Devamı

“SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Engelliler konusunda merkezi hükümet kadar yerel yönetimlerin de elini taşın altına koyması ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyemizin burada attığı adım çok kıymetli. O süreçte biz iş insanlarıyla da görüştük. Belediyemiz taşımasaydı bu işi mutlaka çözecektik. Çünkü İzmir sanayi şehri, üretim şehri. Bu noktada da bunu çözememek utanç olurdu. O yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin burada almış olduğu inisiyatifi çok önemli buluyorum. Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Haberin Devamı

“YEREL YÖNETİMLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Türkiye’nin engellilerin sorunlarının çözümü açısından çok mesafe kat ettiğini ve bununla ilgili 2005'teki kanuni düzenleme yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, “Bu süreçte bu işin adının konulması, bu işle ilgili sorumluluk alanlarının belirlenmesi, yetkinin, sorumluluğun kanunla tespit edilmesi sağlandı. Bununla birlikte sosyal destekler hayata geçirildi. Ama dediğim gibi burada yerel yönetimlerin rolü de çok önemli. AK Parti iktidarı olarak engelliler konusunda devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Ancak bu heyecanı yerel yönetimlerin de hissedip sorumluluk almasını olmazsa olmaz olarak görüyorum. Biz hükümet olarak yerel yönetimlerle birlikte çalışmaya da her zaman hazırız” İfadelerini kullandı.