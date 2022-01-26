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İzmir'deki şüpheli ölümün detayları belli oldu

#İzmir#Karabağlar#Şüpheli Ölüm
İzmirdeki şüpheli ölümün detayları belli oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokak ortasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin vücudunda öldürücü bir darp izi bulunmadığı, itiş-kakış esnasında maddenin de etkisiyle ölümün gerçekleşmiş olabileceği öne sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 Sokak ile 9659/1 Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Yusuf Demirkan'a (28) ait olduğu belirlenirken, cesedin yanında bulunan üniversite öğrencisi M.C. (22) ve babası Ö.C. (50) gözaltına alındı. Bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yürüttü.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CESETTE ÖLDÜRÜCÜ DARP İZİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Demirkan'ın vücudunda öldürücü bir darp izi olmadığı belirlendi. Demirkan'ın öldüğü esnada M.C. ve babası Ö.C.'nin durumu polise bildirip, polis ekipleri gelene kadar cesedin başında bekledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, Yusuf Demirkan ile sokakta karşılaştıkları, madde etkisi altında olduğunu öne sürdükleri Demirkan'ın M.C.'ye saldırdığını, bunun üzerine M.C.'nin babası Ö.C.'nin olay yerine geldiği ve itiş-kakış esnasında Yusuf Demirkan'ın bir anda yere düştüğünü söyledikleri öğrenildi. Demirkan'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu belirlenecek.

BABA TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Üniversite öğrencisi M.C. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen baba Ö.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Karabağlar#Şüpheli Ölüm

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