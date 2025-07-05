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İzmir’deki soruşturmada Soyer dahil 60 tutuklama

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#İzmir#Tunç Soyer#İZBETON
İzmir’deki soruşturmada Soyer dahil 60 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 07:00

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 60 şüpheli çıkarıldıkları hâkimlik tarafından tutuklandı. 

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İzmir’de İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 139 kişi gözaltına alınmıştı. Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 119’u dün İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 1’i savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden, aralarında Soyer ve Aslanoğlu’nun da bulunduğu 60’ı tutuklandı, 58 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#İzmir#Tunç Soyer#İZBETON

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