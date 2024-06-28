İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme: Şüpheli psikiyatri servisine yatırıldı, 2 yeni gözaltı

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Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında dün gözaltı kararı çıkarıldı.

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Polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hatice Ö.’nün, intihar girişiminin ardından pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

Bu arada döviz bürosu sahibi S.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirdi. Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de kesildi.

ARAMA YAPILDI

Operasyonu yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün, Hatice Ö.’nün görev yaptığı Denizbank Bornova Şubesi’ndeki odasında ve 'Karşıyaka Döviz' isimli iş yerinde arama gerçekleştirdi. Bulunan belgeler ve dijital evraklara incelenmek üzere el konularak emniyete götürüldü.

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YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 'DÜŞÜRÜLDÜ' AÇIKLAMASI

Bunun yanında Karşıyaka Spor Kulübü yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Haberlere konu eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö.'nün, ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapmış olduğumuz 3 yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmamış olması sebebiyle; tüzüğümüzün 24. maddesinin 5. fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür. Bu çerçevede Hatice Ö., halihazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki; yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yapmış oldukları eylemler kendilerini bağlamaktadır. Tüm bunların ışığında, yaşananların kulübümüze zarar vermemesi adına hukuki süreç tarafımızdan da itina ile takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI

İzmir'de yüksek kazanç iddiası ile dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve intihar teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle hastanede tedaviye alınan Hatice Ö.'nün psikiyatri servisinde yatırıldığı öğrenildi. Hatice Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtildi.

2 YENİ GÖZALTI

Öte yandan operasyon kapsamında banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca bu kişilerin evlerinde de arama yapıldığı belirtildi.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç. (48) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. S.Ç.'in ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.