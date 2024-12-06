İzmir'deki saldırıda 16 gün sonra acı haber: Polis memuru şehit oldu

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Olay, 20 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı.

Yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik'i suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen Mehmet Salih Çelik'e çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Mehmet Salih Çelik'in polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Yapılan araştırmada, Seferihisar'da Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirlendi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

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6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay günü ihbar sonrası bölgeye giden polis ekiplerinin Sedat Çelik’in üzerini aradığı, bu sırada ağabeyi Mehmet Salih Çelik’in, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirtildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, olaydan bir gün sonra savcılık talimatıyla polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Mehmet Salih Çelik, kardeşi Sedat Çelik, Suat Keser, Berkan Çelik, Onur Murat Köse ve Sami Çek ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Saldırıda yaralanan komiser Furkan Hakan Aşkın taburcu edilirken, tedavileri süren 2 polis memurundan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun'dan bu sabah acı haber geldi. 20 yıllık polis memuru Tozun, şehit oldu. Polis memuru Mehmet Tozun'un şehadet haberi, emniyet teşkilatı ve yakınlarında üzüntü yarattı.