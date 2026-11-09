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İzmir'deki patlamanın görgü tanıkları dehşeti böyle anlattı: Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı

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#İzmir#HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası#PATLAMA
İzmirdeki patlamanın görgü tanıkları dehşeti böyle anlattı: Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 18:27

İzmir'de Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın görgü tanıkları, dehşet anlarını böyle anlattı.

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Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, AA muhabirine, büyük bir patlama olduğunu söyledi. Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

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Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor. Yer altımızdan kaydı resmen. Bacanın olduğu yerde yangın çıktı." diye konuştu.

Turan İlbay ise patlamanın yaşandığı fabrikada tır şoförü olarak çalıştığını, aracıyla fabrikadan çıkmak üzereyken patlama yaşandığını anlatarak, "Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim." dedi.

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#İzmir#HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası#PATLAMA

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