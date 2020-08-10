MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'deki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme
GeriGündem İzmir'deki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 19:19,Son Güncelleme:

İzmir'deki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme
Abone Olgoogle-news

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir Yeniköy Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer daha sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangınİzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle