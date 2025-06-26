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İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#İzmir#Aliağa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 09:11

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça ilçesine sıçrayan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmada yaklaşık 22 saat geride kaldı.

Olaya karadan müdahale eden ekipler, yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

İzmirdeki orman yangını 2nci gününde kontrol altına alındı

22 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden mücadeleye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 22 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İzmirdeki orman yangını 2nci gününde kontrol altına alındı

YANGIN

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İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.36 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si hastaneye kaldırılmıştı.

Yangın nedeniyle Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi'nde bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edilmişti.

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#Orman Yangını#İzmir#Aliağa

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