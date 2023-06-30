×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'deki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Menemen#Orman Yangını
İzmirdeki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 18:21

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı.

Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile hem karadan hem müdahalesi ile 3 saat içinde kontrol altına alındığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yangının yaklaşık 10 hektarlık bir alanı etkilediği öğrenildi.

İzmirdeki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Menemen#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası