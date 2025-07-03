İzmir’deki operasyonda gözaltı sayısı 137’ye yükseldi

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Şüphelilerin, Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

‘KAMU ZARARI 41 MİLYON LİRA’

İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik soruşturmada Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında İZBETON ile kooperatifler arasında yapılan anlaşmalarda ‘nitelikli dolandırıcılık’ yapıldığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., iki kooperatif ve 463 vatandaşın mağdur edildiği, kamu zararının 41 milyon 935 bin 79 TL olduğu iddia edildi. İZBETON A.Ş.’nin Arvento marka araç takip sistemine kayıtlı olmayan araçlar üzerinden 967 milyon 326 bin 288 lira zarara uğratıldığı; yersiz ödemeler, kamu zararı, İZBETON ve mağdurların toplam zararlarının 1.5 milyar lirayı aştığı öne sürüldü. İZBETON üzerinden çok sayıda araç kiralandığı ancak bu araçlarla ilgili herhangi bir kayıt işlemi yapılmadığı da iddialar arasında.

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BAŞKAN TUGAY DA İNCELEME YAPTIRMIŞ

Operasyonla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da belediye içindeki denetim birimine kendinden önceki dönemle ilgili incelemeler yaptırdığı ortaya çıktı. Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer döneminde yapılan iki dosya yönünden iç denetim biriminde yapılan araştırmalar sonucu bunlarla ilgili raporlar düzenlendikten sonra Cemil Tugay’ın imzasıyla geçen 23 Haziran tarihli belgeyle savcılığa bildirimde bulunulduğu öğrenildi.