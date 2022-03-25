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İzmir'deki Nevruz etkinliğine 45 gözaltı

#İzmir#Nevruz#Gözaltı
İzmirdeki Nevruz etkinliğine 45 gözaltı

İzmir'de, pazar günü düzenlenen Nevruz kutlamasında, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp, yasa dışı slogan atan 45 şüpheli, gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce koordineli yapılan çalışmalarda; pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde 59 şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak, yasa dışı slogan atıp, örgütsel sözde marşlar söyleyerek, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

İzmirdeki Nevruz etkinliğine 45 gözaltı

Teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, adreslerine baskın yapılan 45 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekipler, 14 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#İzmir#Nevruz#Gözaltı

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