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Gündem
Melis KARAKUZULU/Ä°ZMÄ°R, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 26.03.2020 - 16:52,Son GÃ¼ncelleme:/

Ä°zmir'deki korkunç olayda karar belli oldu!

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Ä°zmir'deki korkunç olayda karar belli oldu!
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Ä°zmir'in Ã‡iÄŸli ilÃ§esinde, cezevinden izinli Ã§Ä±kÄ±p boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Habibe Ã‡evik (43) ile kÄ±z kardeÅŸi Fatma Akta'yÄ± (40) Ã¶ldÃ¼ren GÃ¶ksel SaÄŸlam (48), 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 2 kez mÃ¼ebbet, kÄ±z kardeÅŸlerin annesine yÃ¶nelik 'tehdit' suÃ§undan daÂ 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme, cezalarda indirim yapmadÄ±.

Ã‡ifte cinayet, geÃ§en 19 Haziran'da saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda, KÃ¶yiÃ§i Mahallesi 8082/1 Sokak'ta bulunan 2 katlÄ± evin Ã¼st katÄ±nda meydana geldi.

BaÅŸka bir suÃ§tan tutuklu olan GÃ¶ksel SaÄŸlam, Menemen AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan izinli Ã§Ä±kÄ±p,Â 2 Ã§ocuÄŸunun annesi Habibe Ã‡evik'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti.Â

SaÄŸlam, yanÄ±nda getirdiÄŸi tabancayla Habibe Ã‡evik ile kÄ±z kardeÅŸi Fatma Akta'yÄ± baÅŸlarÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

KaÃ§an SaÄŸlam, kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.Â Sevk edildiÄŸi adliyede, mahkemece tutuklandÄ±.

KarÅŸÄ±yaka 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼Â karar duruÅŸmasÄ±na tutuklu sanÄ±k ile taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki celsede verdiÄŸi mÃ¼talaasÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸi duruÅŸmada son sÃ¶zÃ¼ sorulan SaÄŸlam, olayÄ± tasarlayarak gerÃ§ekleÅŸtirmediÄŸini iddia ederek, "PiÅŸmanÄ±m" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±k GÃ¶ksel SaÄŸlam'Ä±, Habibe Ã‡evik ve Fatma Akta'ya yÃ¶nelik 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 2 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. AyrÄ±caÂ kÄ±z kardeÅŸlerin annesi Hatice Ã‡evik'e yÃ¶nelik tehdit suÃ§undan da 4 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.

Mahkeme cezalardaÂ haksÄ±z tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadÄ±.

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