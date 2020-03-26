Ã‡ifte cinayet, geÃ§en 19 Haziran'da saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda, KÃ¶yiÃ§i Mahallesi 8082/1 Sokak'ta bulunan 2 katlÄ± evin Ã¼st katÄ±nda meydana geldi.



BaÅŸka bir suÃ§tan tutuklu olan GÃ¶ksel SaÄŸlam, Menemen AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan izinli Ã§Ä±kÄ±p,Â 2 Ã§ocuÄŸunun annesi Habibe Ã‡evik'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gitti.Â



SaÄŸlam, yanÄ±nda getirdiÄŸi tabancayla Habibe Ã‡evik ile kÄ±z kardeÅŸi Fatma Akta'yÄ± baÅŸlarÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.



KaÃ§an SaÄŸlam, kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.Â Sevk edildiÄŸi adliyede, mahkemece tutuklandÄ±.



KarÅŸÄ±yaka 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼Â karar duruÅŸmasÄ±na tutuklu sanÄ±k ile taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.



DuruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki celsede verdiÄŸi mÃ¼talaasÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸi duruÅŸmada son sÃ¶zÃ¼ sorulan SaÄŸlam, olayÄ± tasarlayarak gerÃ§ekleÅŸtirmediÄŸini iddia ederek, "PiÅŸmanÄ±m" dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±k GÃ¶ksel SaÄŸlam'Ä±, Habibe Ã‡evik ve Fatma Akta'ya yÃ¶nelik 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan 2 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. AyrÄ±caÂ kÄ±z kardeÅŸlerin annesi Hatice Ã‡evik'e yÃ¶nelik tehdit suÃ§undan da 4 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi.



Mahkeme cezalardaÂ haksÄ±z tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadÄ±.