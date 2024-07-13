İzmir'deki korkunç olayda iki kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti! Esnafın söyledikleri şoke etti: 'Burayı yapın' dedim, yapmadan bıraktılar

Haberin Devamı

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI; AMA ACI HABER GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İLK ŞÜPHE KANALİZASYONDAKİ ELEKTRİK KAÇAĞI

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

Haberin Devamı

“BURADA ELEKTRİK VAR, BURAYI YAPIN' DEDİM. YAPMADAN BIRAKTILAR”

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, “Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, ‘burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar” ifadelerine yer verdi.

AKIMA KAPILAN 2 KİŞİ, BİRBİRİNİ TANIMIYORMUŞ

İzmir'in Alsancak semtinde elektrik kaçağından yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olduğu ve aynı olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile birbirlerini tanımadıkları öğrenildi.

ÖZGE’Yİ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Yakınları, önce Özge Ceren Deniz'in akıma kapıldığını, İnanç Öktemay’ın ise onu kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini belirtip, yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Özge Ceren Deniz'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüleceği, İnanç Öktemay'ın cenazesinin ise bugün ikindide İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

Haberin Devamı

'BAHÇE HORTUMUNU AYAĞINA DOLADIM, SUDAN ÇIKARTTIM'

Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Düşüncem, eğer elektrik akımına kapıldılarsa sopayı uzatıp onları sudan çıkartmaktı. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi.

Haberin Devamı

‘DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞI GİBİ BİR ŞEY OLMUŞTU'

Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu. Allah rahmet eylesin. Ailelere sabır dileriz" diye konuştu.

'ORADA DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞINDAN BİRİKEN SUYUN KAYNADIĞINI GÖRDÜM'

İki kişinin akıma kapılıp, hayatını kaybettiği yere 20 metre mesafede restoranı işleten Ahmet Güner (52), "20 metrelik mesafede esnafım. Çok üzücü bir olay. İki kişinin hayatına mal oldu. Arka tarafta görünen nokta, senelerdir arızalı. Yani tekrar eden bir durumu anladığım kadarıyla. Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta. Bundan birkaç ay önce, yine yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde böyle fokur fokur elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler o anda. Ama anladığım kadarıyla sorun çözülmemiş. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin" dedi.



Haberin Devamı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İzmir'de sağanak sırasında 2 kişinin akıma kapılıp ölümüyle ilgili olarak GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir'in Konak ilçesinde, kenti etkisi altına alan sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dün akşam saatlerinde yaşanan acı kayıpların soruşturması adli makamlarca yürütülürken; biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" denildi.

Haberin Devamı

Açıklamada ayrıca, "Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken, tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)