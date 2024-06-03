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İzmir'deki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 3 saat boyunca araçla takip etmişler

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#İzmir#Konak#Cinayet
İzmirdeki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 3 saat boyunca araçla takip etmişler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 14:13

İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk babası 43 yaşındaki Gerçek Atçı, otomobilinde öldürülmüştü. Cinayetle ilgili 5 şüpheli yakalanırken, silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin plakaları sökülmüş hafif ticari araçla Gerçek Atçı'yı 3 saat boyunca takip edip, ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Olay, 31 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta meydana geldi. Gerçek Atçı, 45 VS 45 plakalı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası Atçı, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Polis, plakaları sökülmüş hafif ticari aracın 3 saat boyunca Atçı'nın otomobilini takip ettiğini ve içerisinde 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Mobese görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelilerin A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K. (26) olduğunu belirledi. Şüpheliler, sabah saatlerinde Çiğli ilçesinde bir eve düzenlenen baskınla yakalandı. Evdeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Polisteki ilk ifadelerinde, uzaktan akrabaları olduğunu belirtikleri Atçı'yı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Diğer yandan silahlı saldırıya ilişkin görüntülerde, Atçı'nın otomobili ile durduğu sırada, hafif ticari araçtan inen 3 kişinin ateş ettiği, ardından aynı araçla kaçtıkları görülüyor.

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#İzmir#Konak#Cinayet

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