Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'deki kazada motosiklet sürücüsü Meryem hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Trafik#Kaza
İzmirdeki kazada motosiklet sürücüsü Meryem hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 13:12

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Meryem Balım (22) hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Ayrancılar Mahallesi Eski Pancar yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ayrancılar Mahallesi'nden, Pancar Mahallesi yönüne giden Meryem Balım'ın yönetimindeki 35 BET 358 plakalı motosiklete, karşıdan gelen Ç.Ç.'nin kullandığı 35 LK 921 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Balım ve arkasında oturan arkadaşı Ayşin K. yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Meryem Balım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, arkadaşı Ayşin K. ise ağır yaralandı. Durumu ağır olan Ayşin K. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Meryem Balım'ın, arkadaşı Ayşin K.'yi motosikletiyle evine bırakmak isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ç.Ç.'yi gözaltına aldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür