İzmir’deki hortumun görüntüleri ortaya çıktı! İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 10'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan hortumun boyutunu anlatan görüntüler ortaya çıktı. Çeşme-Alaçatı’da hortum nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, maddi hasar meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor" denildi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İzmir ve Ege Bölgesi'nde bugün de sağanak yağış etkili olacak.

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere İzmir'in kuzey ilçeleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına (40 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de yaşanan hortum felaketinin görüntüleri ortaya çıktı. Felaketin boyutu gözler önüne serildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaçatı Port bölgesinde akşam saatlerinde oluşan hortumun karada ve denizde hasara yol açtığını söyledi.

Hortum nedeniyle inşaat şantiyesinde bir vincin devrildiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Oran, 3 teknenin de battığını ifade etti.

Karada ağır hasarın oluştuğunu belirten Oran, "Aralarında 200-250 hayvanın bulunduğu bir büyük damın da yer aldığı damlar da zarar gördü." dedi.

Ekrem Oran, hortum nedeniyle şu an için bir can kaybı olmadığını, belediye ekiplerinin sahadaki kurtarma, yardım ve hasar tespit çalışmaları yaptığını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadesini kullandı.

Soyer, paylaşımında yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.