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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

İzmir'deki görüntüler hayrete düşürmüştü! İşte yeni detaylar

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İzmir'deki görüntüler hayrete düşürmüştü! İşte yeni detaylar

İzmir'in Konak ilçesinde, A.Ç. ve B.D., kendilerinden küçük İ.E. (14) ve H.K'yi(15) darbedip sosyal medyalarında paylaştı. Çocuk Şubesi ekiplerince gözetim altına alınan ve fenomen olmak istedikleri iddia edilen A.Ç. ve B.D.'nin pedagog eşliğinde ifade verdikleri öğrenildi. Öte yandan A.Ç. ve B.D.'nin olay sonrası sosyal medya hesaplarını kapattığı ortaya çıktı

Konak'ta, 29 Nisan günü oruçlu olan İ.E. (14) ve H.K (15), iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük iki kız yaklaştı. Bu kızlar İ.E. ve H.K.'yi döverken, 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan kızlar bölgeden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Saldırganların çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Hastaneden darp raporu alan İ.E. ve H.K.’nin aileleri saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı. Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darbettikleri videoları paylaştıkları öne sürüldü. Yaşanan son olayın ardından da hesaplarını kapattıkları belirtildi.

İzmirdeki görüntüler hayrete düşürmüştü İşte yeni detaylar
PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi. Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. A.Ç. ve B.D.'nin Çocuk Şube'ye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.

İzmirdeki görüntüler hayrete düşürmüştü İşte yeni detaylar

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