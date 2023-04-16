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İzmir'deki 'Gavur Mahallesi' sergisi saldırıların hedefi oldu

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#İzmir#İzmir Haberleri#Gavur Mahallesi
İzmirdeki Gavur Mahallesi sergisi saldırıların hedefi oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 12:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisinin açık hava bölümünde sanatseverlerle buluşan eserleri, vandalların saldırısına uğradı. Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce bloklardan bazıları devrildi, bazıları çalındı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl kasım ayında Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

İzmirdeki Gavur Mahallesi sergisi saldırıların hedefi oldu

Mübadele ve göç sürecinin anlatıldığı sergide, büyük boyutlu enstalasyonlar, video işleri ve metal formların taşla tamamlandığı heykel çalışmaları sergileniyor. Yoğun ilgi nedeniyle 7 Mayıs'a kadar uzatılan 'Gavur Mahallesi', şu ana kadar 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

İzmirdeki Gavur Mahallesi sergisi saldırıların hedefi oldu

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İzmir'de sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açık hava bölümündeki eserler ise vandalların hedefi oldu. Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce mermer bloklardan bazıları devrilirken, valizlerden bazıları ise çalındı. Çoğu blokun ise yerinden oynatıldığı görüldü.

İzmirdeki Gavur Mahallesi sergisi saldırıların hedefi oldu

'Gavur Mahallesi' sergisi koordinatörlüğünce blokların daha önce de bazı kişi ya da kişilerce devrildiği, valizlere ise zarar verildiği ifade edildi.

İzmirdeki Gavur Mahallesi sergisi saldırıların hedefi oldu

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#İzmir#İzmir Haberleri#Gavur Mahallesi

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