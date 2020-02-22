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AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 09:45,Son Güncelleme:/

İzmir’deki FETÖ operasyonunda 62 tutuklama

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İzmir’deki FETÖ operasyonunda 62 tutuklama
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İzmir merkezli 43 ildeki FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 62'si tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf 157 şüpheli hakkında 18 Şubat’ta gözaltı kararı verilmiş, 139 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 39’u etkin pişmanlık, biri değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakılmıştı.

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