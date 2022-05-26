Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

#İzmir#FETÖ#Terör Örgütü
İzmir’deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mütevelli grubunda yer aldığı belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5’i ise tutuklandı.

Haberin Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütünün mütevelli grubunda yer alan, sohbetlere katılan, Bylock kullanıcısı oldukları, Bank Asya hesap artışı, hakkında ifade, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtları tespit edilen ve aralarında avukatların da olduğu 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 25 Mayıs günü önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden 1’i emniyetten, 1’i ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#FETÖ#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu