İzmir’deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Haberin Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütünün mütevelli grubunda yer alan, sohbetlere katılan, Bylock kullanıcısı oldukları, Bank Asya hesap artışı, hakkında ifade, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtları tespit edilen ve aralarında avukatların da olduğu 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 25 Mayıs günü önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.

5 ZANLI TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden 1’i emniyetten, 1’i ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.