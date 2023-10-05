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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

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#İzmir#FETÖ Operasyonu#İzmir FETÖ
İzmirdeki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 21:44

İzmir'de örgütün hücre evlerinde gizlendikleri tespit edilen FETÖ şüphelilerine ve örgütün sözde Karşıyaka İl Bayan Öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yönünden yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, haklarında yakalanma kararı bulunan ve örgütün hücre evlerinde gizlendikleri tespit edilen FETÖ şüphelileri tespit edildi. Örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerindeki 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yine örgütün güncel sözde Karşıyaka İl Bayan Öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilirken, toplam 23 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

16 TUTUKLAMA

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İzmir#FETÖ Operasyonu#İzmir FETÖ

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