×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'deki fabrikada patlamada: Can kaybı 18'e yükseldi | HABAŞ'ta bu ilk değilmiş! İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: 'İş çok ağır, ben yapamıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#İzmir Aliağa#HABAŞ Demir Çelik Fabrikası#Cenaze Töreni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 08:04

İzmir Aliağa’da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Can kaybı 18'e yükseldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firma sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Rüştü Başaran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal’da gözaltına alındı. Patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı'nın 4 gün önce fabrikada işe başladığı öğrenilirken işçilerden Özcan Efe'nin ise çocukluk arkadaşına söylediği son sözleri yürek burktu...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında önceki gün saat 12.00 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama gerçekleşti. 

Hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanırken geriye acı hikayeler kaldı...

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu. Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI DAHİL 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü- işveren vekili, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

KAYIP İŞÇİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada kayıp olduğu belirtilen işçinin Barış Güney olduğu bildirildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, ancak fabrikada çalışan Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Güney'in enkaz altında olabileceği değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmalarının bu doğrultuda aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınErken gelen kış Türkiye’yi beyaza bürüdü Kışın kalanı nasıl geçecek Büyükşehirler için kar tahminleri ve bölge bölge kasım ayı hava durumuErken gelen kış Türkiye’yi beyaza bürüdü! Kışın kalanı nasıl geçecek? Büyükşehirler için kar tahminleri ve bölge bölge kasım ayı hava durumuHaberi görüntüle

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından yaşanan yangında hayatını kaybeden 18 kişinin kimlikleri belli oldu.

Hayatını kaybedenlerin, Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz, Abdullah Kılınç ve Serkan Kurt olduğu bildirildi.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

KUZENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile evli ve ikiz kız çocukları babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

Kuzen oldukları öğrenilen Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un cenazeleri, Bozköy Mezarlığı’na defnedildi. Yakınları, Sığırtmaçoğlu ve Ersoy’un Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.
İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

4 GÜN ÖNCE FABRİKADA İŞE BAŞLAMIŞ

Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı'nın, 4 gün önce de patlamanın meydana geldiği fabrikada işbaşı yaptığı öğrenildi.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

Bayram Kınacı (56), ağabeyi Abdülkadir Kınacı'nın bir pamuk fabrikasından emekli olduğunu belirtip, "Emekli olduktan sonra arada sırada bazı işlerde çalışıyordu. En son 4 gün önce demir çelik fabrikasında bu işe başlamıştı" dedi.

Haberin Devamı

'İŞ ÇOK AĞIR, BEN YAPAMIYORUM, İŞİ BIRAKACAĞIM' DEMİŞ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Özcan Efe'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Efe'nin (42) cenazesi, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Yusuf Sedat Altuntaş Camisi'ne getirildi. Efe'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

Cenaze törenine katılan çocukluk arkadaşı Sami Akar, Efe'nin çok dürüst ve temiz bir insan olduğunu söyledi.

Akar, Efe'nin fabrikadaki iş şartlarının ağır olması nedeniyle zaman zaman yakındığını belirterek, "Paraya ihtiyacı olduğu için, maaşının piyasadaki şartlara göre biraz daha iyi olmasından kaynaklı orada çalışmayı tercih etti. 1 hafta önce ağabeyine 'İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım' demiş. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyordu. Nasip olmadı, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Haberin Devamı

4 YIL ÖNCE FABRİKADA İŞE BAŞLAMIŞ

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Sert'in cenazesi toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sert'in (42) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Erginler Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sert'in ailesine başsağlığı diledi.

Sert'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkelli Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Sert'in ailesi katıldı.

Sert'in 4 yıl önce patlamanın yaşandığı fabrikada çalışmaya başladığı ve biri 3 aylık, diğeri ise 14 yaşında iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

İzmirdeki fabrikada patlamada: Can kaybı 18e yükseldi | HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorum

BU İKİNCİ PATLAMAYDI

Hayatını kaybedenler arasında, fabrikada 3 aydır makine mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik de yer aldı. 

Ağabeyinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Şeval Özçelik (20), "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Gözden Kaçmasınİzmirdeki demir çelik fabrikasında patlama: 17 kişi hayatını kaybetti, 11 gözaltı kararıİzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama: 17 kişi hayatını kaybetti, 11 gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir Aliağa#HABAŞ Demir Çelik Fabrikası#Cenaze Töreni

BAKMADAN GEÇME!